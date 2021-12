Poolakad pidid lõpuks Sappineni eest lauale laduma korralikku summa. Tuleb mainida, et Eestist otse välismaale on siinsed jalgpallurid suurema summa eest liikunud ainult viiel juhul. Eesti kõigi aegade edetabelis jääb Sappinen napilt esikümnest välja. Millised rahanumbrid Eesti jalgpallurite ümber aga keerelnud on?