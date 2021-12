Andy Murray teenis Australian Openile vabapääsme

Viimastel aastatel puusavigastusega hädas olnud šotlane on viimasest neljast Australian Openist kaasa löönud vaid ühel, kui 2019. aastal langes ta konkurentsist juba avaringis. Tänavune turniir jäi tal vahele koroonaviirusesse nakatumise tõttu.

"Ootan väga, et saaksin taas Australian Openil mängida," vahendas BBC Murray sõnu. "Olen saanud Austraalias imelise publiku ees nautida vägevaid aegu."

Murray on aasta esimesel suure slämmi turniiril jõudnud koguni viiel korral finaali, kuid alati seal kaotajaks jäänud. Ta on võitnud kahel korral Wimbledoni ja korra US Openi suure slämmi turniiri.