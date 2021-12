Pensionipõlve ootav Kimi Räikkönen selgitas, miks ta F1 karjääri jätkata ei soovinud

42-aastane soomlane on viimastel kuudel pea igas intervjuus rõhutanud, et tal on hea meel F1 karjäär selja taha jätta ning lõpetamisest tal kahju pole. Kuigi Räikkönen teavitas maailma karjääri lõpetamisest 1. septembril, oli ta otsuse ära teinud juba hooaja eel.