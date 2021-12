Ott Tänak kiitis Hyundaid: olukord on paljulubav

Hyundai oli kolmest WRC tiimist viimane, mis uut hübriidrallimasinat testima hakkas. Kui alguses testis Hyundai prototüüpautot, siis viimastel nädalatel on testid toimunud juba õige Hyundai i20 N WRC Rally1 autoga.

Ott Tänak sai masinat testida nädala alguses Prantsusmaal Alpide vahel. Esmakordselt oli ta uue auto roolis aga detsembri alguses. "Kutid on teinud selle autoga väga korralikku tööd," kiitis Tänak WRC sarja kodulehe vahendusel. "Meil on tugev uus šassii ning kindlasti oleme liikunud suurte sammudega edasi."

"Loomulikult tahaksin hooaja eel saada kirja nii palju kilomeetreid kui võimalik, aga juba senise ajaga näen, et disainerid ja insenerid on teinud lühikese ajaga suurepärast tööd," jätkas eestlane. "Teame, et töö jätkub, aga olukord tundub paljulubav."