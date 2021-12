Rahvusvaheline kergejõustikuliit otsustas "superjalatsite" arengule käsipidurit tõmmata

See tähendab, et varasemalt nii maratoni kui ka staadionijooksus suurt poleemikat põhjustanud Nike vedruefektiga jalanõude arengule tõmmatakse käsipidurit.

Ilmselt on reeglimuudatuse taga just paljude sportlaste ja treenerite sellekohased etteheited. Näiteks üheks uue tehnoloogia kritiseeriaks oli uute naelikutega Rootsi kaugushüppe rekordi püstitanud Thobias Montleri treener Yannick Tregaro. Ta saatis WA presidendile Sebastian Coele ka lausa avaliku kirja, kus nõudis arendamise lõpetamist.

"Kui need olid naelikud, mis Thobiast aitasid, siis võib-olla on Michel Tornéusi hüpatud 8.30 ikkagi parem Thobiase 8.31-st,” oli Tregaro ka peale oma õpilase edu jalanõude osas skeptiline.