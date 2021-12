Podcast "Kuldne geim" | Kes oli meeste karikafinaalis Bigbanki parim mängija ja mis juhtus Selveriga?​

*Karikavõidu preemiad ehk Alar Rikbergi uus nurgadiivan.

*Milline oli Hendriku hüüdnimi kooliajal?

*Meeste karikafinaali järelkajad: mis oli Tartu Bigbanki edu valem?

*Albert Hurda hull algus.

*Kes oli finaali parim mängija?

*Mis juhtus finaalis Selveriga?

*Denis Losnikovi üllatav serviseeria ja Mart Toomi üllatav sissetulek.

*Naiste karikafinaal lükati viimasel hetkel edasi. Miks taoline otsus tehti?

*Finaalis mängivate naiskondade peatreenerid justkui ühest suust: mängugraafik on liiga tihe.

*Koroona-aja katsumused ehk kui hobist saab töö.

*Kas Tartu naiskonnal oleks ainest luua poolprofessionaalne klubi?

*Hendriku esimesed peatreeneri-aastad - suuremad väljakutsed ja enese kehtestamine.

*Eesti aasta võrkpalluri valimisel on valikut teha tagasihoidliku hooaja tõttu keeruline.