Tuntud poksiteadustaja sai mootorrattaõnnetuses raskelt vigastada

"Sellest tuleb üks raske teekond," rääkis Diamante väljaandele BoxingScene. "See on halb vigastus, millest taastumine võtab aega. Pean õppima uuesti kõndima. Hetkel on veel komplikatsioonide risk liiga suur. Aga ma olen positiivne ning tuleb tagasi nii ruttu kui võimalik."