Sõudmine on aastaid kuulunud Eesti edukamate alade hulka. Tänavustel Tokyo olümpiamängudel saavutas paarisaeruline neljapaat koosseisus Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo kuuenda koha. Eestlastest said parema tulemuse ainult epeenaiskond ja individuaalselt ka Katrina Lehis. Uue hooaja ettevalmistusest rääkides tõdes aastaid neljapaadi eessõudja rollis olnud Taimsoo, et tal oli pärast olümpiamänge end raske kokku võtta ja seetõttu puhkas ta lubatust kauem.