Tarmo Kink seisust mängijateturul: Flora saab noortele lubada kohta koondises, mina vaid kohta autobussikoondises

Betsafe'i jalgpallipodcasti viimases episoodis oli teravalt arutluse all hetkeseis Eesti noormängijate turul ning uuest hooajast Premium liigas kehtima hakkav senisest karmim KTM-i ehk klubis treenitud mängija reegel.

Seni kehtis Premium liigas reegel, et mängu alguses peab meeskonnal platsil olema kaks KTM-i ning lõpetama üks, järgmisel aastal rakendub 2+2 reegel ehk kogu kohtumise jooksul peab klubil mängima vähemalt kaks meest, kes on vanuses 12-23 eluaastat olnud klubisse registreeritud vähemalt kolm hooaega.

"Levadial sellega probleemi pole, aga see on tegelikult naljareegel. Mis KTM-id, unustage ära see KTM! Kas maailmas mängitakse KTM-idega? Milano inter mängis aastaid nii, et polnud ühtegi itaallast meeskonnas. See ei ole aus!" rääkis Kink.

Loe, mida oli Kingil öelda noormängijate skautimisprotsessi kohta, kuidas täiendas Kingi mõtteavaldust Nõmme Kalju president Kuno Tehva ning millega vastab süüdistustele Flora president Pelle Pohlak!