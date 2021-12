Esimesed tipptennisistid on juba Austraalias kohal. Djokovici kohal endiselt küsimärk

Kui seni on avalikkus teadnud, et Australian Openile pääsevad mängima vaid vaktsineeritud mängijad, siis kolmapäeval teatas Austraalia tenniseliidu juhatuse esimees Craig Tiley, et turniiril osaleb ka väike protsent mängijaid, kellele tehakse meditsiiniline erand ehk kellel vaktsiin on vastunäidustatud.