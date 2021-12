DELFI VIDEO | Rait Rikberg: oleme selle hooaja suurim favoriit kõikidele tiitlitele

"Oleneb tervisest. Praegu on sellega päris kehvasti. Aga sellist mängude nimel, nagu me Peterburi Zeniidi vastu saime, võiks veel teha," pakkus ta.

Tartu selget võitu kommenteerides tõdes Rikberg, et ükskõik kellel on hästi komplekteeritud Bigbanki vastu sel hooajal keeruline saada. "Meil on pingi pealt võtta mehi, kes tulevad ja teevad. Oleme selle hooaja kõige suurem favoriit kõikidele tiitlitele," ütles ta.