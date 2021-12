Tänavu kõige rohkem autosid lõhkunud Schumacherist sai Ferrari varusõitja

"Ta on Ferrari sõitja. Me ei tohiks seda unustada. Ta on meie akadeemiasse kuulunud põhjusega ning meie akadeemia otsib neid, kes võiksid tulevikus Ferrariga sõita," rääkis Ferrari tiimipealik Mattia Binotto.

"Kui te vaatate tema viimaseid sõite, siis ta on pääsenud enda ees sõitvatele meestele palju lähemale, kuigi Haas ei ole peaaegu üldse oma autot arendanud. See näitab, et ta on kiiruse poolest palju arenenud."