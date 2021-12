Manchester City staari süüdistatakse juba seitsmes vägistamisjuhtumis

27-aastane jalgpallur kuulis täna kohtus, et lisaks kuuele juhtumile süüdistatakse teda veel ühes vägistamises ehk värskelt on Mendy vastu kaebuse esitanud veel üks naine, keda ta olevat vägistanud tänavu juulis. Kõik viis naist on üle 16-aastased.