Käsipalli hooaja vahekokkuvõte: esiliiga tipus troonivad kolm meeskonda 18 punktiga

Sama tihe on esikolmikule järgnev seltskond, kus viis meeskonda mahuvad kolme punkti sisse. Omamoodi põnev heitlus käib ka tabeli teises otsas. Punktita pole keegi, aga Tallinna Käsipalliakadeemia/Audentes ja HC Tallinn/Mustamäe hoiavad kahe silmaga selja taga vaid ühe viigipunkti teeninud Viljandi Spordikool/Pärnut.

Jüri Lepp: meie meistri- ja esiliiga keskmine tase on naabrite omast kõrgem

Üks nn keskkasti kuulujatest on HC Tallas/Tallinna Spordikool, kes on aga selgelt tõusuteel. Esimese kuue liigamänguga teeniti viis kaotust, kuid viimase viiega koguti neli võitu. Kümme punkti annavad meeskonnale hetkel kaheksanda koha. Viimati alistas Tallas tabelis eespool asuva Tartu Ülikooli 36:31 (16:17).

"Koosseisus oli mitmeid muudatusi ja hooaja algul veel kõik ei toiminud. Aga noored poisid tegid korralikult trenni ja hakkasime vaikselt paremaks minema. Olen kindel, et teisel poolaastal paneme veelgi juurde, ent põhiline on ikka, et noored saaksid vajalikku mänguaega," kommenteeris Tallase juhendaja Jüri Lepp.

"Tervikuna on esiliiga ikka väga positiivne. Kui ma vaatan lähinaabreid, siis meie kuue meistri- ja tosina esiliigavõistkonna keskmine tase on parem kui see, mis toimub Soomes, Lätis, Leedus või Valgeveneski. Viimaste aastate või isegi aastakümnetega võrreldes on tase kindlasti tõusnud," hindas kogenud treener.

"Lisaks tasemele on ju põnev ka ning kohamängude kaotamine tõi olukorra, kus iga mäng loeb ja esiliigas on see küll omal kohal. Esikolmik on võrdsete punktide peal, aga nn keskkasti meeskonnad suudavad neilt punkte näpata," arvas Lepp.

Viljandi SK/Pärnu võidukohustust ei tunne

Tosina meeskonna seas jätkab ainsana võiduta Viljandi Spordikool/Pärnu. Viigipunkt saadi teises voorus, kui SK Tapa/Tapa valla Spordikooliga 29:29 mängiti. Kirjas on ka mitu suureskoorilist kaotust, kuid näiteks lähikonkurent TKA/Audentesele jäädi alla minimaalse vahega ehk 23:24.