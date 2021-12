Taas WRC sarja naasev Sebastien Loeb: olen jätkuvalt konkurentsivõimeline

Sedapuhku on prantslase istumise all aga uus hübriidmootoriga Ford Puma Rally1 auto. "Alati on meeldiv avastada uut tehnoloogiat," rääkis M-Spordiga liitunud Loeb WRC sarja kodulehe vahendusel. "See on üsna sarnane 2017. aastal kasutusele võetud autodega, kuid nüüd on lihtsalt hübriidsüsteem juures."