VIDEOBLOGI | Henry Sildaru sooritas esmakordselt keeruka triki

„Olgugi, et suured hüpped tehti lahti laagri viimaseks kaheks päevaks ja suuri hüppeid ei olnud ma hüpanud üle poole aasta, siis õnnestus kohe maanduda uus keerukas kahekordne cork. See koosneb siis ühekordsest cork 1080-st ja teine salto cork 360-st,” kirjeldas Henry Sildaru Delfi Spordile

„Head meelt teeb ka see, et tegin selle triki ära õhkpadjata ehk tore on näha, et suvised treeningud Spotis on õnnestunud hästi. Samas muidugi tunnistan, et trikist üksi ei piisa, kuna tegu on üsna tehnilise trikiga. Saab olema keeruline sellele lisada pikka haaret ja stiili ehk see kõik võtab aega. Arvestades meeste taset, siis on vaja veel kõvasti tööd teha,” lisas Sildaru.