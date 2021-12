AMETLIK | Eesti aasta jalgpallur Rauno Sappinen liitus uue klubiga

"Olen ülemineku üle väga õnnelik. Ootan väga hooaja teist poolt. Kavatsen kõvasti vaeva näha, et võistkonda aidata," sõnas Sappinen. "Minu esmamuljed on väga positiivsed. Mulle meeldib staadion, mis pole küll kõige suurem, aga on väga ilus. Ma ei jõua oodata, et kohtuksin uute sõpradega ning saame hakata koos hooaja teiseks pooleks ette valmistuma."