Spordiaasta karikatuurides | Kontaveiti tõus, olümpia uus näidisala, autoralli hübriidautod...

Aasta võrra edasi lükatud Tokyo olümpiamängud said vaatamata koroonaviirusele peetud. Ühtlasi jõudis maailma suurim spordipidu täiesti uude ajastusse, sest ainuüksi olümpianormi täitmisest ei piisanud, et starti pääseda. Medalite eest said võistelda vaid need, kes suutsid viiruskriisis vaevelnud Jaapanis terveks jääda. Näiteks ei suutnud seda teivashüppe kahekordne maailmameister ja Rio de Janeiro olümpiahõbe Sam Kendricks , kes andis olümpiakülas positiivse koroonatesti. Tokyo olümpial avastati lõpuks sadu positiivseid teste, enamus neist tuli suvemängudega seotud personalilt.

Autoralli WRC sari läheb uuest hooajast üle hübriidajastule. Uuele ajajärgule minnakse vastu kahetiste tunnetega. Tänavu kaheksandat korda maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier on uute masinate kohta öelnud: „See on samm tagasi, sest hübriidid on aeglasemad ja raskemad kui senised WRC autod ning tehnilised regulatsioonid seavad rohkem piiranguid.” Ott Tänak oli samuti otsekohene ja ütles: „Tegu on täiesti erineva projektiga. Ma ütleks, et esimest korda ajaloos pole enam tegu päris autoga.” Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes kolis uueks aastaks M-Sporti, oli märksa optimistlikum: „Auto on jätkuvalt kiire ja ma ei usu, et eelmise põlvkonna masinatega võrreldes on vähemalt asfaldil suurt erinevust.”