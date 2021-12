Toto Wolff tunnistas viga: nii mina kui Christian Horner astusime üle piiri

"Süüdistan olukorras nii Rossi kui ennast, sest me mängisime rolli otsuses, et selliseid vestluseid saaks pidada ning neid ka otse-eetris fännidele lasta," rääkis austerlane. "Raadioside vahendusel toimub nii palju, et tahtsime pealtvaatajatele anda suuremat ülevaadet kogu draamast. Mõtlesime kõike heaga, aga me läksime üle piiri."