SPORDIAASTA KARIKATUURIDES | Lagunev Hyundai, Veerpalu kohus, doping, F1...

Kuhu kadus Veerpalu kohtukutse?

30. augustil peeti Austrias Innsbruckis Andrus Veerpalu ja Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini esimene kohtuistung, mis kestis kõigest 15 minutit ja lõppes otsust tegemata. Põhjuseks asjaolu, et kumbki mees istungile kohale ei ilmunud, sest polnud väidetavalt kohtukutset kätte saanud. Kuna Austria prokuratuur pole rohkem samme kohtuistungi jätkamiseks teinud, on spordipettuse süüdistuse saanud Veerpalu protsess teadmata ajaks edasi lükatud.

Halb analüütiline leid

Veebruari alguses teatas Eesti Antidoping, et maadluse kahekordse maailmameistri ja olümpiahõbeda Heiki Nabi dopinguproovist on leitud halb analüütiline leid. Aprillis Saksamaal avatud B-proovist avastati samuti keelatud ainet letrosooli ning juuni lõpus määrati maadlejale dopingureeglite rikkumise eest kaheaastane võistluskeeld. Juhtum on jõudnud rahvusvahelisse spordiarbitraaži, kus hakatakse otsust tegema uue aasta alguses.