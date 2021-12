Pommuudis Eesti jalgpallis: Viljandi Tulevik loobus Premium liiga kohast

JK Tulevik teavitas oma otsusest jalgpalliliitu esmaspäeval, 20. detsembril ja põhjendas Esiliiga litsentsi taotlemist klubi pingelise majandusliku seisuga, mis on tingitud koroonapandeemia kaasmõjudest ja üha konkurentsitihedamast Premium liigast.

"Mõistagi on meil väga kahju, et JK Tulevik aastal 2022 Premium liigas ei osale, samas mõistame, et klubi soovib teha sammu, millega parandatakse jätkusuutlikkust. Tegu oli klubi otsusega, mille eesmärk on ennetada võimalikke probleeme. Ootame Viljandit tagasi Premium liigasse," lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Otsuse taga on majanduslikud kaalutlused. Viimastel hooaegadel on klubi juhtkond näinud tohutut vaeva, et Premium liigas mänguvõimeline meeskond komplekteerida ning hooaja läbimiseks tarvilik eelarve kokku saada. See on nõudnud kohati ebainimlikke jõupingutusi, erakordset kokkuhoidlikkust ning kaalukaid kompromisse, seisis Tuleviku kodulehel.

Kokkuvõttes on sellega siiani hakkama saadud, ent iga järgnev hooaeg tormiliselt arenevas Premium liigas on toonud kaasa eelmisest suurusjärgu võrra suuremad kulutused. Kui kõigile raskustele lisaks sekkus mängu segadust külvanud ja tänaseni kestev koroonapandeemia, suudeti tohutute jõupingutuste toel selle esimesest ja teisest lainest suuremate kadudeta läbi tulla. Kolmanda laine järel ent rauges ka klubi suuremate sponsorite ramm. Säärases olukorras, ja võttes arvesse tänaseni valitsevat teadmatust eesootava suhtes, muutus raske otsus vältimatuks.

JK Tuleviku presidendi Raiko Mutle sõnul ei langetatud otsust kergekäeliselt ning ta kinnitas, et kuni viimase hetkeni otsiti palavikuliselt erinevaid võimalusi kõrgliigas jätkamiseks ja eelarve täitmiseks vajalikku tuge väljastpoolt klubi. Klubijuhi sõnul on toe leidmine olnud pandeemia tingimustes raskem kui iial varem, lisaks tuli seda tehes joosta võidu ka ajaga, sest eelseisva hooaja litsentsiprotsess on juba alanud.