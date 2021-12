Zalgirises suure läbilöögita jäänud korvpallur naaseb NBA-sse

Maineka ajakirjaniku Adrian Wojnarowski andmetel on Mudiay naasmas ookeani taha NBA-sse. Tagamängija on saamas võimalust Sacramento Kingsiga, mis pakub talle esialgu kümnepäevast lepingut. Kings hoiab NBA läänekonverentsis kümnendat kohta.

Mudiay valiti 2015. aasta NBA draftis seitsmendana Denver Nuggetsi poolt. Mudiay on NBA-s lisaks Nuggetsile esindanud veel New York Knicksi ja Utah Jazzi. Kokku on ta pidanud põhihooajal 300 kohtumist ning visanud keskmiselt 11,0 punkti. Kõige edukamaks oli tema jaoks hooaeg 2018/19, kui tema arvele jäi keskmiselt 14,8 punkti.