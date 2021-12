Leedu korvpalliajakirjanik: Kotsar on Euroliiga radaril, äsja soovis teda värvata Fenerbahce

"Ta on teinud häid mänge Partizani, Andorra, Lokomotivi vastu ning oli juba Euroliiga tiimide radaril. Fenerbahce oli temast huvitatud. Ta on tark, tal on korralik keskpositsioonivise, kuigi ei viska vähemalt veel kolmeseid, tal on korvialused oskused. Tema oli Fenerbahce esimene sihtmärk, aga Hamburg ei lasknud tal minna," rääkis Urbonas.