KUULA | Murdmaasuusa MK-sarjas ilma hooldetiimita, Rehemaa MM-tiitel ja kolmekordne olümpiahõbe

Tänasel päeval on Lukertšenko ühe Norra ettevõtte racing service koordinaator. Mida see tähendab? Ta on vahelüliks koondiste ja firma vahel, mis eeldab pidevat suhtlemist, teadmiste jagamist ja tagasiside saamist. Räägime trendidest ja varustusest, täpsemalt suusakeppidest ning suusamääretest. Saame teada, et põhimõtteliselt on väikestel tiimidel võimalik MK-sarjas hakkama saada ka ilma hooldemeeskonnata.