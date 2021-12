Mis saab rahvusvahelisest jalgpallikalendrist? Aivar Pohlak: ühist kokkupuute kohta nagu ei olekski

Jalgpallimaailma rahvusvahelist koondisekalendrit võivad lähiaastatel ees oodata suured muudatused. Teatavasti on FIFA juba mõnda aega teinud lobitööd, et viia ellu plaan korraldada jalgpalli MM iga kahe aasta tagant.

Kui ülejäänud maailm on pigem FIFA idee poolt, siis UEFA, CONMEBOL ja Euroopa tippliigad on sellele vastu. Üks põhjus on ikka raha. The Athletic toob esile, et kahe aasta tagant toimuva MM-i puhul läheks UEFA-l teleraha ja kommertslepingutega kaotsi kaheksa miljardit eurot. Samuti on vastuargumentideks toodud, et sellisel juhul väheneks MM-tiitli väärtus ja niigi tiheda mängugraafikuga palluritel jääks puhkuseks veel vähem aega.

UEFA ja CONMEBOL-i omavaheline koostöö on samal ajal üha tihedam. Möödunud nädalal pikendasid alaliidud vastastikuse mõistmise memorandumit 2028. aasta juunini.

Ühtlasi avaldas UEFA asepresident Zbigniew Boniek pommuudise, et 2024. aastast liituvad Rahvuste liigaga kümme Lõuna-Ameerika koondist. Delfi Sport palus jalgpallimaailmas toimuvatele arengutele valgust heita Eesti jalgpalliliidu presidendil Aivar Pohlakul.