Verstappeni skandaalses tiitlivõidus tähtsat rolli mänginud vormelisõitja sai pärast avariid tapmisähvardusi

"Ainuüksi fakt, et ma teadsin, et Instagrami ja Twitteri kustutamine on minu jaoks parim valik, ütleb, kui õel veebimaailm on. Vihkamine, solvangud ja ähvardamine ei tulnud mulle üllatusena. Asjaolu, et minust räägitakse veebis negatiivselt, pole minu jaoks tundmatu maailm. Usun, et iga sportlane teab, et maailmatasemel võistlemine toob kaasa pinget ja kriitikat," kirjutas kanadalane Twitteris.