KUULA | „Futboliit“: lugusid Premium liiga unustatud tähtedest. Miks on Premier League taas VARiga hädas?

Jüri Jevdokimov Nõmme Kalju särgis Foto: Hendrik Osula

Seekordne „Futboliit“ on üle tüki aja eetris Eesti jalgpalli mõistes totaalsel puhkuseajal, kuid see ei tähenda, et koduses vutis poleks teemasid, mille üle arutada. Põneva kuulajaküsimuse ajendil pannakse kokku koosseis Premium liiga mängijatest, keda „tänavad ei unusta“, Premier League’is on koroonaviiruse kõrval taas suureks teemaks VAR.