AMETLIK | Sebastien Loeb esindab uue naiskaardilugejaga Monte Carlo rallil M-Sporti

Tegemist on viienda korraga, ku üheksakordne maailmameister Loeb tuleb pärast täiskohaga sõitja karjääri lõpetamist 2012. aastal Monte Carlo etapil starti. 2013. ja 2015. aastal esindas ta Citroëni, 2019. ja 2020. aastal Hyundaid.

47-aastase Loebi arvel on kaheksa Monte Carlo ralli võitu. Viimati triumfeeris ta seal 2013. aastal Citroëniga.

"Mul oli võimalus tagasi tulla. Testisin autot, nautisin seda. Uue tehnoloogiaga autoga olin minu arvates üsna hea sõita. Nii et ma mõtlesin: "Miks mitte teha paar võistlust?"," sõnas Loeb.

Prantslane on M-Spordi Ford Puma Rally1 autot testinud kaks korda. "Auto on endiselt kiire ja ma ei usu, et see on võrreldes teistega [eelmise põlvkonna autodega] väga erinev, eriti asfaldil. Kruusal ei oska hetkel öelda," lisas Loeb.

Loeb võistleb Monte Carlos koos uue kaardilugeja Isabelle Galmichega.



"Me pole palju koos sõitnud, kuid tegin temaga [Galmiche] varem mõned testid ja see sujus hästi," sõnas Loeb. "Ta on keegi, keda tunnen juba pikka aega, ta asendas Danieli siis, kui tema ei saanud tulla. Ma olen kindel, et me saame hästi hakkame ja me ootame juba põnevusega alustamist."



Millistel rallidel Loeb uuel aastal veel kaasa lööb, ei ole siiani teada. Küll kinnitas M-Sport, et Fourmaux on sarnaselt Breenile ja Greensmithile nende põhisõitja ning teeb kaasa kõigil MM-etappidel.

Mõistagi oli Loebi liitumise üle väga õnnelik ka M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson. "Oleme väga põnevil oma Monte Carlo sõitjate koosseisu üle ja pole kahtlust, et Sebastieni kaasamine on meie teiste sõitjate jaoks suureks eeliseks. Ka Craigi [Breen] kohta ei saa öelda, et tal oleks Monte Carlos väga palju kogemusi. Seega on Sebi liitumine suurepärane. Mida me tõesti tahame, on tugev algus hooajale ning ma usun, et meil on selle saavutamiseks tugev koosseis," kommenteeris Wilson.