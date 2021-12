Üks Tartu Bigbanki põhimängija jääb koroonaviiruse tõttu karikafinaalist eemale

Pressiteate vahendusel andis Tallinna Selveri peatreener Andres Toobal teada, et finaali soosik on jätkuvalt Bigbank ja kogu pinge on Tartu meeskonnal.

„Jah, aga mitte nendel põhjustel, et meie oleme favoriidid ja peame igal juhul võitma. Muretsen selle pärast, et pidin eelmisel nädalal igal päeval valmis mõeldud treeningkava muutma. Trennis osalenud mehi sai üles lugeda ühe või kahe käe sõrmede peal. See number kõikus nelja ja üheksa vahel. Terve nädal läks päästmise peale, trennide ainus mõte oli, et need mehed, kes olid füüsiliselt võimelised, saaksid liigutada,” kurtis Bigbank juhendaja Alar Rikberg esmaspäeva õhtul. „Positiivne pool on aga see, et täna oli trennis juba 14 meest, üks oli puudu. Mängisime treeningul mängu, mis polnud veel võrkpall, aga juba meenutas võrkpalli.”