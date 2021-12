Olümpiavõitja vastas soomlaste kriitikale: sealt tuleb ainult räpaseid trikke, nad lakuvad ühe riigi tagumikku

"Olen üllatunud ja pettunud, et Venemaal lubati mängida CCCP-kirjaga särgiga Soome vastu. See tähtede kombinatsioon ja režiim, millele see viitab, sümboliseerib autoritaarset imperialismi, millega tapeti miljoneid süütuid inimesi," kirjutas Stubb sotsiaalmeedias.

"Ma ei hakka teisi sarnaseid näiteid ajaloost välja tooma. See on solvav žest, mis ei kuulu sporti ega kuhugi. On väheoluline, et Soome võitis matši," jätkas ta. "Küll aga loeb see, et jäähokipere riigid nende tähtede saatel julmalt annekteeriti."

Nüüd võttis soomlaste kriitika suhtes sõnas 1984. ja 1988. aastal Nõukogude Liidu hokikoondisega olümpiakulla võitnud Aleksandr Koževnikov.

"Soomlased on viimasel ajal ainult räpaseid trikke teinud. Nad on Ameerikaga samal kursil. NSVL-i teema neid isegi ei häiri hetkel ... No miks [selline kriitika], sest nad lakuvad seal ühe riigi tagumikku, ” rääkis Koževnikov "Championship.com-ile.

Koževnikov lisas, et igaühel on küll õigus oma arvamusele, kuid soomlased selles olukorras eksivad.