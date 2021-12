Sappinen liitub klubiga, mis kupatas Vassiljevi Poola kuuendasse liigasse "kartulipõldudele" mängima

Piast on Eesti jalgpallifännidele tuntud eeskätt Konstantin Vassiljevi endise koduklubina. Paraku pole mälestused kuigi head, sest Eesti koondise legend lahkus sellest meeskonnast väga suure tüliga.

Teatavasti "külmutas" Piast Vassiljevi esindusmeeskonna juurest ning tükk aega pidi Eesti koondise legend pallima klubi duubelmeeskonna eest Poola kuuendas liigas. Nii mõnegi selle liiga klubi koduväljak meenutas "kartulipõldu".

Vassiljevi piinad said läbi 2019. aasta alguses, kui ta suutis poolakatega lepingu lõpetamise osas kokkuleppele jõuda ning liitus seejärel FC Floraga.

Pärast Floraga sõlmitud lepingut rääkis Vassiljev Delfile, kuidas kokkulepe saavutati. "See olukord ei olnud normaalne, kui klubi pidi maksma palka, aga mängijast suurt kasu ei olnud. Ei saa öelda, et see jutt oli kerge, aga kahe-kolme nädala jooksul kirjutasime, seejärel kohtusime kohapeal ja kahe-kolme päevaga oli kõik lahendatud." sõnas Vassiljev.