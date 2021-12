FIA uus president suhtub autorallisse kriitiliselt: kaks ja pool meeskonda on selgelt vähe

"Me ei saa istuda ja lihtsalt öelda, et inimesed tulevad ise meie juurde. Ma tunnen, et peame minema tootjate ustele koputama ja hoolitsema selle eest, et meie spordiala neile meeldiks," lisas värske FIA president.

WRC-d ootab uuel hooajal viimase kümnendi suurim reform, kui kasutusele võetakse hübriidajamiga Rally1 autod. FIA rallidirektor Yves Mattoni sõnul on selle sammu eesmärk meelitada sarja uusi autotootjaid. Ühtegi konkreetset liitujat veel ei ole. Mattoni arvates on lootust, et uusi tiime võiks näha alates 2023. aastast.

"Teate, me alustasime ralliautodega, mille maksumus oli 100 000 dollarit, ja siis tõusis nende maksumus 200 000 dollarini. Kui me räägime inflatsioonist, siis see ei saa ometi kahekordistuda. Me peame kulusid kontrolli all hoidma. Ma sõitsin hiljuti Rally3-ga ja see on sarnane WRC autodega. Kiirus pole küll sama, kuid hind on palju väiksem," ütles Sulayem.