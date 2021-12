Eesti parim jalgpallur Rauno Sappinen siirdub välismaale mängima

Poola spordiportaal weszlo.com kirjutab, et Gliwice Piast on pärast Jakub Świerczoki lahkumist - siirdus jaapnlaste Nagoya Grampusesse - ründeliinis hädas olnud ning talvises üleminekuaknas tugevdatakse koosseisu FC Flora esiründaja Sappineniga.

Poola portaalid rõhutavad, et 25-aastane Sappinen on olnud tänavu suurepärases hoos. Ta on löönud eurosarjade kvalifikatsioonimängudes ja konverentsiliiga alagrupifaasis 12 mänguga kokku 11 väravat, millele on lisandunud kolm resultatiivset söötu.