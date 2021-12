Andres Toobal suure finaali eel: kogu pinge on Tartu meeskonnal

Samad meeskonnad olid karikafinaalis vastamisi ka eelmisel aastal ja tookord võttis 3:1 võidu Selveri meeskond. Tartu võitis karika viimati 2019. aastal, mil finaalis alistati Saaremaa Võrkpalliklubi.

Poolfinaalis oli Tartu kindlalt üle Pärnu Võrkpalliklubist, saades mõlemas mängus kirja 3:0 võidud. Selver alistas teises poolfinaalis TalTechi avamängus 3:2 ja korduskohtumises 3:0.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg on enne finaali keerulises olukorras, sest mitmed mängijad haigestusid. “Meid on räsinud erinevad viirused, eelmisel nädalal osales trennides neli kuni üheksa mängijat. Tänaseks oleme tagasi peaaegu täiskoosseisus ja karikafinaalis loodan, et puudujaid on minimaalselt,” sõnab peatreener. Ka põlve vigastanud põhilibero Rait Rikberg on tagasi trennis ning peaks kolmapäeval rivis olema ning võimalusel saab Tartu kasutada ka pikalt vigastusepausil olnud sidemängija Kert Toobalit.

“Selveri peatreener tegi pühapäeval põneva eksperimendi, võttes sisuliselt vastu otsuse, et on valmis Balti liigas veerandfinaalis tugevama vastase saama ja andis ka Eesti meistrivõistlustele mõeldes käest koduväljaku eelise. Seda kõike selleks, et karikafinaalis edu saavutada,” viitab Rikberg Toobali otsusele viimases Credit24 Meistriliiga mängus põhimehi hoida.

“Kindlasti on Selveri ettevalmistus olnud loogilisem, aga muidugi tahan ka mina karikat võita. Ja usun, et mul on sellised mehed ka olemas, kellega seda võitu püüda, aga olukord lihtne kindlasti ei ole. Eks ma täna õhtul saan pildi ette, milline meie mäng trennis välja näeb ja sealt vaatame edasi.”

Selveri peatreeneri Andres Toobali jaoks on tegu esimese finaaliga peatreeneriametis, ent sellele faktile ta suurt tähelepanu ei pööra. “Ei oska sellele enne finaali mingit tähendust panna, tegelen oma asjadega nagu ikka,” kinnitas ta Volley.ee-le.