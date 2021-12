Metsik spekulatsioon: Bottas jätkab järgmisel hooajal ikkagi Mercedeses

Mida teeb Mercedese meeskond, kui Hamilton otsustabki ootamatult vormel-1 sarjast lahkuda? Võimalik probleem tõusis päevakorda, kui Mercedese meeskonna juht Toto Wolff vihjas, et solvunud Hamilton ei pruugi järgmisel hooajal karjääri jätkata.

Wolff rõhutas, et loodab Hamiltoni jätkamisele, kuid ei saa seda garanteerida, sest inglaselt rööviti Abu Dhabi viimase etapi vastuoluliste otsustega maailmameistritiitel.

Hamiltoni kõrval on Mercedesel järgmiseks aastaks leping sõlmitud noore inglase George Russelliga , kes tuleb üle Williamsist ja asendab Bottast.

Mercedesel oleks valikus ka Nyck de Vries (26) ja Stoffel Vandoorne (29), kellel mõlemal on tiimi F1 autoga kogemus olemas, kuid valitsev meistermeeskond otsiks Russelli kõrvale kindlasti märksa kogenumat pilooti.

Autospordi hinnangul on Mercedesel kaks selget varianti, kui seitsmekordne maailmameister kiivri varna riputab.

"Kui Hamilton ei jätka, siis tõenäoliselt hakkab Wolffi telefon lakkamatult helisema, kui juba karjääri lõpetanud või piloodikohata sõitjad võimalust otsivad. Vaevalt, et pikalt sõitnud Kimi Räikkönen oleks huvitatud F1-sse naasmisest. Nico Hülkenberg võiks vähemalt lühiajalises perspektiivis olla varuvõimalus," kirjutab Autosport.

"Oconi arengusse on Alpine'i meeskond palju panustanud ja ta on oma tugevust näidanud. Tõenäoliselt keerleb tiimi pikaajaline tulevik Oconi, mitte Fernando Alonso ümber."

Autosport väidab, et vaatamata hiljutisele Alfa Romeoga sõlmitud lepingule oleks Bottase tagasitulek "kõige selgem ja loogilisem lahendus."

"Bottase kogemus Mercedesega on konkurentsitult suurim kui kellelgi teisel. Teda saab kohe võistlustulle saata, ilma et oleks vaja pikka kohanemisprotsessi. See oleks kõige loogilisem lahendus, kui meeskond vajaks lühikese etteteatamisajaga uut sõitjat järgmiseks hooajaks," kirjutab Autosport.