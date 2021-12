Hokiunelm puruneb. Mis ala on järgmine ohver?

Pallimänguhiidude lootus, et hooaeg 2021/22 tuleb täisväärtuslik, ei ole täitunud. Suurem osa jalgpalli-, korvpalli- ja jäähokimiljonäre on vaktsineeritud, aga teated koroonakolletest ja mängude ärajätmisest pole enam kuigi uudisväärtuslikud – neid on lihtsalt nii palju.