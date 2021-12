Ajalooline Uuemõisa jalgpallihall sai piduliku avalöögi

Jalgpallihallide ehitamine on pikemaajalisem projekt kultuuriministeeriumi ja Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) koostööna, mille eesmärk on rajada vähemalt üks jalgpallihall igasse Eesti maakonda. Tänavu novembris avati Viljandi Männimäe hall, mille ehitust alustati 2020. aastal. Samal aastal algas ehitus ka Tartus ja Raplas. Käimasoleval aastal eraldati riigieelarvest raha hallide ehituseks Jõhvi, Rakvere, Kuressaare ja Pärnu vahel. 2022. aasta eelarves on eraldatud kuus miljonit eurot jalgpallihallide rajamiseks Narva, Paidesse, Jõgevale ja Viimsisse.