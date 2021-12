Ogier uuest hübriidist: Monte Carlo ralli kujuneb kõigi sõitjate jaoks tohutuks väljakutseks

"Meeskond teeb kõvasti teed, et hooaja avaetapiks kõik valmis oleks. See [Monte Carlo ralli] saab kõigi sõitjate jaoks olema väga suur väljakutse. Usun, et oleme iga testiga ikkagi suure sammu edasi astunud. See, et mina nii hilja testimiga liitusin, pole mõistagi optimaalne, aga Monte Carlot silmas pidades on kõigi kohal suur küsimärk," sõnas Ogier Toyota meeskonna pressiteenistusele.

"Tunne uues autos on päris hea ja läheb iga testiga veelgi paremaks. Teeme kogu aeg häid edusamme. Mõistagi on uute asjadega harjumine huvitav. Uue turbo kasutamisel on masin kohe kordades võimsam, mis on muidugi tore, sest me tahame alati rohkem võimsust, kuid see võib ka keeruliseks osutuda, kui see lisajõud tuleb kohta, mida sa pole valmis kontrollima. Sellega kohanemine saab olema kahtlemata huvitav," ütles soomlane.