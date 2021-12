Nädal piiri taga: Prantsusmaal ja Saksamaal kohtusid võrkpallikoondislased omavahel, ründajad olid hoos

Belgia kõgliigas sai Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) võidu Genti vastu, Tammearu taastub vigastusest ja ei mänginud. Henri Treial ja Maaseiki Greenyard pidid tunnistama Aalsti Lindemansi 3:0 (25/23 25/15 25/19) paremust, Treial panustas vähese mänguajaga 2 punkti (+2). Tabelis on Roeselare 16 punktiga esikohal ja Maaseik 13 punktiga teine.

Tihe mängunädal oli Saksamaa meistriliigas. Omavahel kohtusid Cedric Enardi juhendatav liidermeeskond Berliini Recycling Volleys ja Stefan Kaibaldi tööandja Königs Wusterhauseni Netzhoppers ning 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19) jäi peale Berliini klubi. Kaibald tõi 8 punkti (+0). Andri Aganits ja VfB Friedrichshafen alistasid esmalt 3:1 (25:17 25:21 29:31 25:23) Herrschingi ning said seejärel 3:0 (25:18 25:17 25:21) jagu Münchenist. Aganits tõi vastavalt 6 (+3) ja 5 (+5) punkti. Vigastusest taastuva Karli Alliku tööandja Frankfurt United Volleys teenis 3:1 (25:23 25:14 18:25 31:29) võidu Gieseni üle ja 3:0 (26:24, 26:24, 25:17) võidu ka Lüneburgi vastu. Tabelis on Berliinil 42 punkti, Frankfurt on 25 punktiga kolmas, Friedrichshafen 22 punktiga neljas ja Netzhoppers 9 punktiga kaheksas.