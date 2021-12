Nõukogude Liidu sümboolikaga mänginud Venemaa tekitas Soomes palju vastuolu. Kuidas suhtutaks olukorda Eestis?

Venemaa mängis Soome vastu puna-valges riietuses, kus rinna peal ilutses tekst CCCP. Mänguvorm oli inspireeritud Nõukogude Liidu hokikoondise 1964-68. aastani kasutusel olnud riietusest. Selles vahemikus oli toonane liidu koondis täiesti pidurdamatu: võideti kõik maailmameistritiitlid ning lisaks sellele ka Innsbrucki ja Grenoble'i olümpiaturniirid.

Venelaste riietus pakkus Soome meedias palju kõneainet. Teiste hulgas võttis sõna ka Soome endine peaminsiter Alexander Stubb. "Olen üllatunud ja pettunud, et Venemaal lubati mängida CCCP-kirjaga särgiga Soome vastu. See tähtede kombinatsioon ja režiim, millele see viitab, sümboliseerib autoritaarset imperialismi, millega tapeti miljoneid süütuid inimesi," kirjutas Stubb sotsiaalmeedias.

"Ma ei hakka teisi sarnaseid näiteid ajaloost välja tooma. See on solvav žest, mis ei kuulu sporti ega kuhugi. On väheoluline, et Soome võitis matši," jätkas ta. "Küll aga loeb see, et jäähokipere riigid nende tähtede saatel julmalt annekteeriti."

Delfi võttis ühendust viie Eesti pallimänguala alaliiduga, et uurida, kas ja kuidas Maarjamaal sarnases olukorras Venemaa sammule reageeritaks.