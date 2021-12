UEFA otsus viskas koroonakriisi sattunud Tottenhami Konverentsiliigast välja

G-alagruppi kuulunud Tottenham pidi 9. detsembril toimunud viimases alagrupiturniiri kohtumises mängima Prantsusmaa klubi Rennes'iga. Inglismaa tippklubis vohas aga koroonaviirus, meeskonnas on selleks hetkeks tuvastatud 13 koroonajuhtumit. Nii jäeti kohtumine ära.

UEFA teatas juba detsembri keskpaigas, et matši enam edasi ei lükata. Esmaspäeval selgus, et alaliit on määranud Londoni klubile mängu ärajätmise eest 0:3 kaotuse, mis ühtlasi kindlustas Rennes'ile grupivõidu. Nii jäi Tottenham seitsme punkti peale ehk Rennes (14 p) ja Hollandi klubi Vitesse (10 p) järel saadi kolmas koht.