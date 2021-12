Valus hoop: NHL-i ässadel Pekingi olümpiale asja ei ole

Rahvusvaheline jäähokiliit IIHF teatas septembri alguses, et NHL-iga on jõutud kokkuleppele ning liiga mängijad saavad olümpial osaleda. Siiski jäeti ka taganemistee: kui olukord koroonaviirusega peaks minema piisavalt keeruliseks, siis võib NHL kokkuleppest taganeda.

Ametlik otsus Pekingi olümpia osas peaks sündima 22. detsembril toimuval NHL-i ja hokimängijate ametiühingu koosolekul. Carolina Hurricanesi mängija Teuvo Teräväinen sõnas Ilta-Sanomatile, et mängijateni on juba jõudnud sõnum, et NHL-i mängijaid ikkagi olümpiale ei lasta. "Meile tuli sõnum, et asjad on nii. Ma ei tea, kes seda täpselt rääkis. Nelja aasta pärast saab ehk uuesti," rääkis Teräväinen.