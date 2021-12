Eesti koondislane elust Norras: kaotuste järel tekib pikaks ajaks matusemeeleolu, võitude järel on pidu ja pillerkaar

Norra kõrgliigas on mängida veel üks voor, enne kui minnakse kuuenädalasele pausile ja jätkatakse veebruaris pärast EM-finaalturniiri. Fjellhammer IL sai laupäeval tähtsa võidu, võõrsil alistati tabelis eespool asuv Nærbø IL 27:22 (13:11). Alfred Timmo panustas kahe resultatiivse sööduga.

Fjellhammer on 15 vooruga kogunud 13 punkti ja asub 10. kohal. Väljalangemistsooniga kasvatati vahet ja veerandfinaalidesse viivast kaheksandast astmest ollakse vaid kahe silma kaugusel. "Juba suvel seati hooaja eesmärgiks kaheksa parema sekka pääsemine. Seega on meil kõvasti tööd ees," sõnas esimest hooaega välismaal mängiv Timmo.

"Laupäevane võit oli väga tähtis ja vajalik. Käisin ise 40 sekundiks ülekaalus platsil ja jõudsin kaks söötu anda. Aga muidu on tulemused seni olnud küllalt kõikuvad ja rahul me olla ei saa. Karikasarjas läks muidugi hästi, alistasime mitu tugevat vastast," meenutas karikavõistlustel poolfinaali jõudnud Eesti koondise mängujuht.

"Peatreener varieerib koosseisuga päris palju. Minulgi oli periood, kus mängisin 45-50 minutit, aga siis usaldatakse jälle teisi. Meeskonda olen hästi sulandunud ja käsipall, mida mängime on efektiivne. Aga siiski on mitu aspekti, mis mind siin üllatanud on," tunnistas Fjellhammeri kasuks 17 väravat ja 28 väravasöötu kirja saanud Timmo.