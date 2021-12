Endise maailmameistri nokauteerinud Jake Paul kutsus UFC tähed välja: tahan teid kõiki häbistada

Matšijärgsel pressikonverentsil oli 24-aastane Paul väge täis. "Mitte keegi pole poksiajaloos minu vanuses nii palju saavutanud: masiivsed vaatajanumbrid ning olen iga vastase nokauti löönud," vahendas BBC mehe sõnu. "Olen valmis poksima kõigi vastu. Mul pole vahet, kas nad on profipoksijad või viiekordsed UFC meistrid. Ma olen valmis selleks. Ma leian alati viisi, kuidas töö tehtud saada."

Paul hakkas seejärel nimetama UFC tähti, kellega soovib vastamisi minna. "Ma just lõin viiekordse UFC meistri nokauti ja häbistasin kogu teie sporti. Palun tooge mulle Kamaru Usman , Nate Diaz, Jorge Masvidal ja Conor McGregor . Tahan ka neile häbi valmistada," lisas Paul.

Paul on võitnud kõik viis senist profipoksi kohtumist. Kui kahel korral on ta jagu saanud endisest UFC kergkeskkaalu valitsejast Woodleyst, siis korra on ta nokauteerinud teise juutuuberi AnEson Gibbi, NBA veterani Nate Robinsoni ja endise MMA tšempioni Ben Askreni.