Taas avalikkuse ette ilmunud kadunud Hiina tennisist võttis süüdistused seksuaalsest ahistamisest tagasi

"Ma pole kunagi öelnud või kirjutanud midagi selle kohta, et keegi oleks mind seksuaalselt rünnanud. Pean selle välja tooma," vahendas The Washington Post hiinlanna öeldut Singapuri meediale. Peng lisas seejärel, et tema poolt novembris esitatud avaldus on isiklik asi ning inimesed mõistsid tema juttu valesti.

Peng süüdistas novembri alguses riigi tipp-poliitikut Zhang Gaolid seksuaalses ahistamises ja seejärel kadus. Mõned nädalad hiljem ilmus Hiina meedias kiri, kus ta süüdistuse tagasi võttis.

Hiinlanna toonane kadumine tekitas laialdast muret. Sõna võtsid nii rahvusvaheline naiste tenniseliit WTA, rahvusvahelised sporditähed kui ka valitsused, mis kutsusid Hiinat üles tõestama, et Pengi olukord on ohutu. Nüüd on Peng taas ilmunud avalikusse ette, kus teatas jällegi, et tema sõnu on valesti mõistetud.

Washington Post toob aga välja, et Singapuri ajaleht Lianhe Zaobao on tugevalt Hiina võimu poole kaldu ning intervjuust ei saa välja lugeda, kas Peng saab end riigis turvaliselt tunda või mitte.

"Miks peagi keegi mind jälgima? Olen alati olnud vaba," rääkis Peng aga intervjuus. Küsimusele, kas ta saab ka välismaale reisida, vastas Peng järgnevalt: "Mida peaksin välismaal tegema? Öelge teie mulle."

Washington Posti andmetel pole Peng ühelegi teisele väljaandele intervjuud andnud ning ta ei vasta ka sotsiaalmeedias ajakirjanike sõnumitele. Ka WTA teatas, et neil pole jätkuvalt õnnestunud Pengiga otsest kontakti saavutada.