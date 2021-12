Kimi Räikkönen teadis juba hooaja eel, et tema F1 karjäär enam ei jätku

42-aastane Räikkönen teatas tänavu 1. septembril, et tõmbab koos tänavuse aastaga pikale F1 karjäärile joone alla. Möödunud nädalavahetusel aga ilmnes, et soomlane oli otsuse teinud ära juba hooaja eel.

Nimelt palus F1 pressitiim hooaja eel kõikidel sõitjatel panna kirja kolm ennustust tänavuse aasta kohta. Teises punktis kirjutas Räikkönen juba kevadel, et Abu Dhabis toimuv hooaja viimasest etapist saab tema lemmikvõistlus, sest see jääb talle viimaseks F1-s.

Soomlane käis hiljuti külas ka F1 podcastis "Beyond the Grid", kus temalt uuriti muu hulgas oma populaarsuse kohta. "Ma ei tea. Võib-olla sellepärast, et olen alati iseendaks jäänud," vastas Räikkönen küsimusele, miks on just temast saanud F1 sarja üks armastatumaid sõitjaid. "Seda peab fännidelt küsima, mul ei ole sellele vastust."