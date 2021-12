Detroit Pistons lõpetas ülipika kaotusteseeria, Bulls kukutas Lakersi, kolm mängu lükati edasi

Kokku pidi Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva toimuma NBA-s üheksa kohtumist, kuid neist kolm lükati edasi. Põhjuseks koroonaviirus, mis on mitmes tiimis levima hakanud. NBA teatas pühapäeval, et edasi lükatakse kohtumised Denver Nuggetsi ja Brooklyn Netsi, Cleveland Cavaliersi ja Atlanta Hawksi ning New Orleans Pelicansi ja Philadelphia 76ersi vahel.