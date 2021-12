DELFI VIDEO | Tartu sangariks kerkinud Märt Rosenthal: rääkisime terve mäng omavahel, et Kalev on favoriit ja neil on võidukohustus

Tartu üheks sangariks kerkis Märt Rosenthal , kes panustas võitu 19 punkti, viie lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga. "Kõlab vägevalt! Eriti arvestades, kuidas hooaega alustanud oleme, kõlab väga vägevalt! Meil on palju kurbe emotsioone olnud. Need kaks päeva annavad meile kõva emotsiooni juurde edasiseks hooajaks," rääkis Rosenthal.

Just Rosenthal tõmbas otsustavatel hetkedel publikult käima. "Suurepärased kaks päeva. Tartu publik oli super. Isegi, kui olime kümne punkti maas, andsid nad meile jõudu," tänas Rosenthal kohalikke fänne. "Rääkisime terve mängu omavahel, et Kalev on favoriit. Nemad peavad selle mängu võitma, aga me ei anna mingil juhul alla."