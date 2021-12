HC Tallinn sai Soome meistriliigas suureskoorilise kaotuse

"Me mängisime endale väravaviskamiseks välja kohad, kuid puudus teravus. Kaitse oli kehv, rünnakuga saab rahule jääda. Ka väravavahid pidid palju palle võrgust korjama. Eks me oleme arvestanud, et meie teiseks järjestikuseks päevaks ehk pühapäevaseks mänguks on suur eelis vastasmeeskondadel, sest Soome klubid ei mängi kunagi kahel järjestikusel päeval", lausus HC Tallinna taanlasest peatreener Bo Østergaard.