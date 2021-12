Sander Post liitub Flora treeneritiimiga

"Mul on väga hea meel liituda Eesti suurima klubiga. Ma annan endast parima, et aidata klubil saavutada kõige kõrgemad eesmärgid nii Eestis kui ka Euroopas!" ütles Post Flora kodulehel.

Kui Sanderilt küsiti, mida tas tunneb Floraga uuesti liitumisest, siis jagus tal ainult positiivseid sõnu: "Emotsioonid, need on tugevad. Ma ei jõua ära oodata kohtumist klubiga, Flora fännidega, teiste treeneritega ja otse loomulikult ka mängijatega!"

Flora spordidirektor Norbert Hurt: "Meil on hea meel selle üle, et Sander Post on liitumas meie esindusmeeskonna treenerite personaliga. Sander toob juurde rahvusvahelist kogemust endise mängijana ja tugeva karakterina, mis tegi temast meeskonna kapteni, kui ta mängis Floras. Treenerina on ta väga töökas ja tõsimeelne, mis sobib hästi meie töökeskkonnaga."